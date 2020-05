A cura della Redazione

Pubblicate le graduatorie della Fase 2 per la selezioni di n. 1 funzionario tecnico, n. 5 manutentori elettromeccanici e 45 operatori di macchina per la produzione di mascherine FFP3, FFP2 e chirurgiche presso lo Spolettificio di Torre Annunziata.

I candidati selezionati in base al punteggio del diploma/laurea sono stati sottoposti ad un colloquio in remoto comprendente 8 domande, ciascuna della quali, se la risposta era esatta, dava un'attribuzione di 5 punti. Il punteggio della Fase 1, sommato a quello della Fase 2, ha dato luogo alle seguenti graduatorie provvisorie (sono provvisorie in attesa dell’esito degli accertamenti indicati nell’avviso del 16.04.2020 e successivi chiarimenti).

GRADUATORIA FUNZIONARI TECNICI CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE

GRADUATORIA PER MANUTENTORI ELETTROMECCANICI CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE

GRADUATORIA PER OPERATORI DI MACCHINA CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE

La selezione è stata effettuata dall'Agenzia del Lavoro Osmosi SpA (agenziaperillavoroosmosispa.it). Sul sito le graduatorie.