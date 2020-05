A cura della Redazione

Le Associazioni appartenenti al Coordinamento Campano (ne prendono parte ad oggi 6 associazioni, per un totale di oltre 1.000 associati, distribuiti in un Territorio regionale che conta oltre 1 milione e mezzo di abitanti, al cui interno si trovano, per intenderci, bellezze, talune insignite del riconoscimento di Patrimonio UNESCO come il centro storico di Napoli, e gli scavi archeologici di Ercolano, Oplontis, Pompei, Stabia, Paestum e Velia) hanno partecipato nel pomeriggio di mercoldì 6 maggio al Tavolo di Crisi sul Turismo convocato in video-conferenza dall'Assessorato della Regione Campania, rappresentando, in primis, all’assessore Corrado Matera e al Presidente della Commissione al Turismo, onorevole Nicola Marrazzo, l'importanza in chiave numerica della strutture extra-alberghiere (circa 10.000, di cui per gran parte di tipo “familiare”, che hanno più del 50% dei posti letto in Regione), perno fondamentale per una Economia “di prossimità”, motore del Territorio circostante.

E' stato posto l'accento sulla protezione delle fasce deboli, cui appartengono ormai a pieno titolo molti gestori di struttura extra-alberghiere, che devono essere aiutati a superare l'attuale fase di crisi, evitando gli scogli della chiusura o - peggio - di essere preda della speculazione.

Si è entrati poi nel dettaglio delle proposte avanzate, in altre parole:

Nell'immediato (Fase 1)

• Bonus a fondo perduto alla stregua di quanto già disposto per le microimprese (€ 2.000,00 una tantum);

• Contributo a sostegno del canone di locazione;

• Estensione dell'accesso ai fidi ed altri finanziamenti a tassi agevolati anche per chi opera con il codice fiscale;

• Portare a compimento l'istituzione del CIR Codice Identificativo Regionale per le strutture regolari, anche al fine di evitare che le strutture abusive diventino veicolo di contagio;

• Istituzione di un numero verde per la segnalazione di attività ricettive Abusive.

(Fase 2)

• Avviare un tavolo di concertazione con i Comuni della Campania al fine di avere provvedimenti omogenei in tutto il Territorio circa

• l’esonero IMU e TARI per tutto l’anno 2020 su quelle porzioni d’immobili destinate all'attività turistica ricettiva;

• Rilancio del Turismo in Campania attraverso politiche di promozione e voucher per le famiglie, e l’istituzione di un portale OTA integralmente “made in Campania”;

IN PROSPETTIVA

- Istituzione di una Consulta permanente delle associazioni rappresentative dell'Extra-alberghiero in Campania anche per rendere permanente il dialogo.

L’assessore Matera ha ripetuto che è in corso l'interlocuzione con il Governo al fine di elaborare, in sintonia con le Istituzioni Europee, un Fondo Europeo con il Turismo, ricevendo dalle nostre Associazioni concrete indicazioni per l'inclusione - tra i beneficiari dell'auspicato Fondo - anche dei gestori non imprenditoriali.

L'onorevole Marrazzo ha messo l'accento sull'enorme impiego di risorse a cui la Regione ha dato fondo con il Piano Economico Sociale, e pur non potendo non rilevare che per la categoria dell'Extra-alberghiero alcuna misura è stata adottata, ha auspicato una sempre maggiore concertazione tra le Associazioni di categoria (proprio come fatto dal Coordinamento delle Associazioni).

Il Coordinamento ha altresì espresso la necessità di avere quanto prima dei protocolli e delle procedure chiari e di pronta applicazione, con assistenza formativa e sostegno economico da parte della Regione: solo alla presenza di condizioni di sicurezza, infatti, sarà possibile programmare la ripartenza per tutte quelle strutture che, condotte a livello familiare, vedono a stretto contatto, gli ospiti con i proprietari e le loro famiglie.

Per il coordinamento delle Associazioni hanno preso parte: Elia Rsosciano - Host Italia - sez. Campania -; Roberto Sbrizzi - APABB - Pompei -; Delia Di Maio - A.st.a.r - Castellammare di Stabia - ; Aldo Avvisati AreV- Ospitalità Diffusa -; Adriamo Guida - Legambiente Turismo Campania -; Francesco Di Fraia - Vesuvio Family House - Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco -