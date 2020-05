A cura della Redazione

Diretta video del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla sua pagina di facebook.

“La Campania è entrata nella fase 2 – ha detto – quella della ripresa economica, verso la normalità, seguendo il “modello Campania”: efficienza nella sicurezza. Per quanto riguarda la Sanità siamo il modello nazionale e voglio fare della mia regione un modello anche per la ripresa economica.

Evitiamo di fare demagogia – ha spiegato De Luca -. Chi vuole aprire tutto oggi per chiudere domani, lo faccia! Modello Campania vuol dire aprire tutto senza chiudere una settimana dopo. E siamo anche un modello operativo. Perché la Campania è l’unica regione che ha promesso un sostegno alle imprese e ha mantenuto l’impegno. Nel giro di 3 settimane abbiamo fatto 40 mila mandati di pagamento alle piccole imprese con un contributo di 2 mila euro ciascuna; 12 mila mandati per i professionisti e gli autonomi; 6 mila mandati solo per avvocati. Nel corso della prossima settimana noi completeremo i mandati di pagamento a 105 mila piccole imprese e 65 mila professionisti autonomi: 2 mila euro per le prime e mille euro per i secondi.

Stiamo per chiudere un protocollo di intesa con l’Inps e a fine maggio e giugno tutti i pensionati con una pensione al minimo andranno a percepire mille euro tondi mensili. Un impegno che abbiamo assunto e che manterremo, costi quel che costi. Daremo in questo modo una boccata di ossigeno a 250 mila pensionati, quelli che hanno rischiato la vita per il coronavirus. Abbiamo impegnato 1 miliardo di euro, che arriveranno nelle tasche di imprese, professionisti, autonomi e famiglie.

Da lunedì 11 maggio incominceremo ad erogare i bonus per i bambini disabili che vivono in casa, 500 mila famiglie potranno contare su un contributo di 600 euro. Da metà maggio daremo un altro contributo di 500 euro alle famiglie con un Isee fino a 20 mila euro, ma contiamo di ampliare la fascia di reddito fino a 30 mila euro. Sicuramente copriremo 145 mila famiglie.

Dal 18 maggio, infine - conlude De Luca -, 40 mila studenti potranno presentare istanza per usufruire di un contributo libero 250/300 euro, non vincolato a nessun tipo di acquisto".