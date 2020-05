A cura della Redazione

Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolastica.

La compilazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente mediante procedura telematica attivabile accedendo al link http://ambitosocialen30.sicare.it/sicare/nenvenuto.php, ed essere inoltrata dal richiedente o suo rappresentante-tutore o amministratori di sostegno entro le ore 23,59 del 22 maggio 2020.

L’Avviso completo è consultabile sulla home page del portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 081.53.58.635/613/601/615.