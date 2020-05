A cura della Redazione

Lunedì 11 maggio riaprirà l’isola ecologica di via Roma a Torre Annunziata.

Per l’occasione sono state impartite disposizioni da osservare per l’accesso al centro di raccolta in sicurezza:

1. Accesso consentito ad una sola persona o ad un solo autoveicolo/motoveicolo alla volta.

2. Misurazione della temperatura all’accesso del centro di raccolta (divieto di ingresso per temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi).

3. Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

4. Utilizzo di mascherine e guanti.

I giorni ed orari di apertura restano invariati.