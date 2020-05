A cura della Redazione

Fase 2 dell'emergenza coronavirus, così proprio non va. A Torre Annunziata, il sindaco Vincenzo Ascione ha interdetto l'accesso alla spiaggetta di Capo Oncino.

"Nella giornata di venerdì 8 maggio - dice il primo cittadino - i Carabinieri hanno segnalato un elevato numero di persone, in particolare adolescenti, presenti sul tratto di costa del litorale oplontino. Ecco perché - di concerto con il Comando di Polizia Locale - in via precauzionale e per evitare assembramenti, è stata disposta la chiusura dell’accesso alla spiaggia di Capo Oncino".

Il sindaco poi prosegue: "È chiaro che non dappertutto è possibile risolvere il problema con una semplice chiusura. Quindi, si fa appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, soprattutto a quelli più giovani, al fine di evitare che si formino assembramenti anche in altri luoghi della città. Ribadisco - conclude Ascione -, l’uso delle mascherine è obbligatorio, così come il rispetto delle misure di distanziamento sociale".