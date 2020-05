A cura della Redazione

L’inizio della pandemia ha costretto il mondo intero a bloccarsi. Tutte le attività si sono arrestate e le popolazioni costrette a un regime di vita più ristretto.

Tutto si è fermato, tranne l´arte che in questi mesi si è fatta sentire attraverso la rete internauta sui social e sui principali canali di comunicazione, alleggerendo così le giornate di tutti i cittadini che, rinchiusi in casa, non potevano farne a meno.

È anche il caso di Emilio Rez, artista di origine oplontine (ospite in passato di tv Nazionali ed estere, conosciuto per la HIT Sei Tremenda e arrivato tra i finalisti per le audizioni di Sanremo Giovani che si sono tenute lo scorso novembre nella citta´die fiori), che dalla sua dimora berlinese ha continuato a creare e a lavorare per il suo pubblico, a suon di musica, outfit, trucchi e fantasia, ingredienti base con il quale l’artista oplontino è conosciuto non solo in Italia ma anche all’estero.

Così, dalla Germania, lancia lo scorso 8 maggio su tutte le piattaforme digitali Sento l’amore remix. Il brano, in realtà, è contenuto nell’album Credici (2017) che ha raggiunto, nel suo anno di uscita, ben oltre 60 Paesi nel mondo e, lo scorso ottobre, è ritornato in classifica ITunes (America) e, grazie a questo ultimo evento, oggi viene riproposto un bellissimo Remix, o meglio una seconda versione, ideata e prodotta dal noto producer pugliese Giovanni La Tosa che lo ha reso una vera chicca per i cultori del settore. In Sento l’amore (di cui esiste anche una versione in tedesco Ich fühle Liebe) vi è la partecipazione straordinaria dell’artista H.E.R che regala al brano un arrangiamento di violino elettrico da brivido e, non solo, per il remix proposto da La Tosa, ne crea anche la sceneggiatura e la regia di un videoclip piuttosto surreale, fatto di bambole che si animano e creano un vero e proprio film che si racconta in tre minuti (il montaggio è stato affidato alla Jr Studio Cinema) ed è possibile vederlo, principalmente, su canale youtube di cui sotto vi riportiamo il link. Sento l’amore (La Tosa remix) è lanciato dalla Planetarium Label in collaborazione con Believe distribution ed è disponibile su tutti i Digital Store.

Link video Sento l’amore (La Tosa remix) https://youtu.be/pre9av4XCsE