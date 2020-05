A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata ha accolto la richiesta dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGEAS Onlus) con l’obiettivo di offrire assistenza medica ai cittadini in età avanzata.

«L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo da oltre due mesi – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Martina Nastri - ci ha obbligati ad affrontare la nostra quotidianità in maniera diversa, fatta di doveri e di attenzione anche ai gesti consueti e alle normali abitudini. Nell’ottica di porre in essere iniziative che vadano incontro alla categoria degli anziani, soprattutto quelli maggiormente in difficoltà, abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di istituire un servizio di assistenza medica mediante consulenze telefoniche attive tutti i giorni, grazie alla disponibilità di medici geriatri appartenenti all’associazione Ageas Onlus.

Questa attività – aggiunge – ben si concilia con gli scopi inclusivi di questa Amministrazione, che sta cercando sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di attuare ogni strumento utile di supporto alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione, nel rispetto delle misure di gestione e contenimento adottate da Governo e Regione.

Ci siamo impegnati affinché nessuno venisse lasciato indietro, destinando massima attenzione alle categorie sociali che più hanno sofferto il periodo emergenziale».

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 18 ai seguenti numeri: