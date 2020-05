A cura della Redazione

Nessun decesso e 40 altre persone guarite in Campania nelle ultime 24 ore.

Questi i dati diffusi dall'Unità di Crisi regionale sull'emergenza coronavirus.

Complessivamente, da inizio epidemia, i morti sono stati 396, i guariti 2.562. Effettuati 136.261 tamponi, per un totale di 4.668 soggetti colpiti dal Covid-19, di cui 2.568 sparsi tra Napoli e provincia. Nel Beneventano il minor numero di casi, 196.

Nel Casertano, invece, un intero Comune, Letino, è stato messo in quarantena: 13 contagi in pochi giorni, su una popolazione di 600 abitanti. La zona rossa resterà in vigore fino al 20 maggio.