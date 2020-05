A cura della Redazione

Altri 3 decessi in Campania per il coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il numero dei morti a 399. Si registrano inoltre 31 nuovi guariti, per un totale di 2.623.

Nel complesso, i positivi ammontano a 4.695. I tamponi effettuati fino al 17 maggio ammontavano a 143.478.

I dati aggiornati sono stati diffusi dall'Unità di Crisi regionale.