Piantate circa 195 palme di genere Washingtonia, volgarmente detti palme americane.

Circa 100 di questi alberi sono stati piantumati lungo via Caravelli, mentre altri 95 in Villa Comunale a Torre Annunziata.

L’operazione fa parte di un appalto pubblico che comprende la sostituzione di 105 alberi da abbattere, secondo uno studio agronomico, e di altri 600 circa da piantare ex novo su tutto il territorio cittadino.

“Con questa operazione – afferma l’assessore all’Ambiente Bruno Orrico – stiamo eliminando sia il pericolo di piante malate sia le ceppaie. Inoltre verranno ripristinate le aiuole e incrementato il verde in città. Voglio anche sottolineare un altro aspetto relativo alla piantumazione di questo tipo di alberi. La palma Washingtonia risulta meno attaccabile dal punteruolo rosso rispetto alla Palma Phoenix; ciò non toglie, però, che diventa fondamentale agire in termine di prevenzione e, nel caso di attacco, attuare un tempestivo trattamento”.

In altre parti della città, come via Gino Alfani e via Fusco, sono stati già piantati alberelli di piccolo fusto quali il “Lingustrum”, pianta sempreverde, che può arrivare anche a 3 metri di altezza.