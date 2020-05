A cura della Redazione

Emanata la nuova ordinanza del presidnete della Regione Campania Vincenzo De Luca sulle riaperture di ristoranti e pizzerie.

Da giovedì 21 maggio potranno tornare a svolgere le loro attività senza limiti di orario, che invece sussistono per i bar, i "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, per i quali è fatto obbligo di chiusura serale entro le ore 23.

Agli altri esercizi pubblici di ristorazione - quelli senza vincoli di orario - è fatto obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio.

Via libera anche ai mercati - non solo di vendita di generi alimentari - e alle autoscuole da venerdì 22 maggio, ferme restando le disposizioni di sicurezza da assicurare.

Confermato l'obbligo di indossare le mascherine - non per i bambini al di sotto dei 6 anni - nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, sia in uffici pubblici che privati, e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente.

Sancito il divieto di party ed eventi in sale da ballo, discoteche, all'aperto e al chiuso.

Il Comune di Letino, nel Casertano, resterà zona rossa fino al prossimo 27 maggio.

