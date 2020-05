A cura della Redazione

Riaprono in Campania altre attività dopo l'emergenza coronavirus e la fine del lockdown.

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza.

Da lunedì 25 maggio, via libera a strutture alberghiere e complementari (come B&B, villaggi, campeggi, affittacamere, agriturismo); piscine pubbliche e aperte al pubblico - purché in presenza di sanificazione delle vasche e di analisi dell'acqua -, parchi acquatici (solo piscine e non attrezzature quali scivoli, giostre acquatiche a altre attrazioni), palestre.

Per tutte queste attività, occorrerà adottare specifici protocolli di sicurezza volti a garantire la salute pubblica e il rispetto delle norme anti-contagio.

Si conferma il limite di orario per la chiusura di bar e locali della movida (cosiddetti baretti) fissato alle 23, che potranno aprire a partire dalle 5 del mattino.

