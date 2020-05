A cura della Redazione

Un flash mob in via Provinciale Schiti davanti alla sede del comune di Torre Annunziata per la riapertura della spiaggia di Capo Oncino.

E’ quanto è stato deciso da un gruppo di cittadini che lunedì mattina si presenterà alle 10 per chiedere al sindaco Vincenzo Ascione l’immediata riapertura della piccola porzione di arenile pubblico tra i più belli e suggestivi della città.

Come si ricorderà, l’8 maggio scorso l’area fu interdetta a causa della segnalazione da parte dei carabinieri circa un assembramento di giovani sulla spiaggetta. “In via precauzionale e per evitare assembramenti – si leggeva nel comunicato diramato dall’Ufficio stampa del primo cittadino - è stata disposta la chiusura dell’accesso alla spiaggia di Capo Oncino”.

Il sindaco pertanto faceva appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, soprattutto a quelli più giovani, al fine di evitare che si formassero assembramenti anche in altri luoghi della città.

Lunedì, a distanza di 17 giorni, la richiesta di togliere il lucchetto dal cancello d’ingresso della spiaggia in modo da dare la possibilità ai cittadini di poter riusufruire di questo bellissimo angolo della costa oplontina.