A cura della Redazione

Sale a 412 il numero dei morti in Campania per il coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registra infatti un altro decesso. Sono 25 invece i guariti, per un totale di 3.430.

Complessivamente, sono 4.802 i positivi su 201.543 tamponi esaminati.

I dati sono stati diffusi dall'Unità di Crisi regionale.