Affidamento in gestione delle spiagge libere di Torre Annunziata.

La giunta municipale ha approvato un atto di indirizzo relativo alla gestione temporanea delle spiagge libere comunali per la stagione balneare 2020.

A tal riguardo, la Regione Campania con un’ordinanza ha stabilito che “tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione e dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere definite le modalità di accesso e fruizione, individuando quelle più idonee ed efficaci”.

«In considerazione dell’emergenza Coronavirus e delle primarie ed inderogabili esigenze relative alle misure di sicurezza ed igiene – spiega l’assessore all’Ambiente, Bruno Orrico - il comune di Torre Annunziata, attraverso una manifestazione d’interesse che verrà pubblicata nei prossimi giorni, affiderà la gestione temporanea delle spiagge pubbliche ad operatori singoli o associati che avanzeranno la richiesta entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso. L’affidamento prevedrà l’organizzazione e l’espletamento dei servizi di assistenza in mare e a terra, con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia dei bagnanti, nonché la pulizia, l’igiene e il decoro del tratto di spiaggia dato in affidamento. Inoltre –, prosegue, non potranno essere installati impianti fissi, ma sarà possibile posizionare ombrelloni, sedie e giochi, senza alcun diritto di insistenza oltre il termine stabilito del 20 settembre 2020. Gli affidatari potranno occupare con gli ombrelloni non più del 75 per cento del tratto di spiaggia, in senso perpendicolare e fronte mare, lasciando libera la restante superfice.

L’affidamento – conclude Orrico – è limitato alla stagione balneare 2020 ed è tassativamente escluso ogni diritto di rinnovo».