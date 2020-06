A cura della Redazione

Gennaro Torrese, 68 anni, già più volte presidente dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata, è il nuovo presidente dell’Unione dei Fori della Campania. L’importante nomina è arrivata al termine dell’incontro di tutti i presidenti degli ordini forensi regionali.

Felice della nomina il diretto interessato: “È motivo di orgoglio per me – afferma infatti Gennaro Torrese – essere stato eletto da dieci ordini forensi dell’intera regione come presidente dell’Unione dei Fori Campani. Ringrazio tutti i presidenti degli ordini che mi hanno prescelto e mi auguro di poter rispondere con i fatti e con i risultati all’impegnativo compito che mi è stato affidato”.

Uno dei primi pensieri va agli altri avvocati che con lui affronteranno questa nuova, significativa esperienza: “Sarò coadiuvato – sottolinea ancora torrese – da una squadra di illustri colleghi che compongono l’ufficio di presidenza, presidenti in carica e colleghi già impegnati nelle istituzioni forensi”.

Questo è il nuovo organigramma dell’Unione: Gennaro Torrese presidente; Gaetano Paolino e Marcello Luparella vicepresidenti; Arcangelo Urraro segretario; Giovanni Carini tesoriere;

Guido Casalino, Domenico Lentini, Tommaso Fabiano, Adolfo Russo e Gianfranco Mallardo componenti.