A cura della Redazione

Casa Savoia in collaborazione con Zeus Sport e con il patrocinio del comune di Torre Annunziata ha organizzato per sabato 13 giugno alle ore 10.30 un evento per ricordare i 100 anni dall'inaugurazione del Campo Sportivo Oncino, avvenuta il 13 Giugno 1920.

La struttura, di proprietà della famiglia Orsini, ha raccontato le gesta epiche del grande Savoia, come l'amichevole del 23 settembre contro la grande Pro Vercelli, squadra che aveva già nel suo palmares ben sette scudetti; la finale della Lega Sud contro l'Alba Roma vinta con una doppietta di Giulio Bobbio; e la storica finale del 7 settembre 1924 contro il Genoa per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia per la stagione 1923/24.



Per l’occasione sarà collocata una targa commemorativa in pietra lavica nel punto esatto in cui i tifosi si recavano al Campo Oncino per seguire le gare della gloriosa Unione Sportiva Savoia

"Ringrazio l'Amministratore Comunale per la fattiva collaborazione - afferma Domenico De Vito, ideatore ed organizzatore dell’evento -. Un grazie anche al sindaco Vincenzo Ascione, per aver aderito all’iniziativa, e a Ciro Servillo della DS Associati, per avere realizzato il progetto grafico".