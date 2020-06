A cura della Redazione

Flash mob di avvocati all'esterno del Tribunale di Torre Annunziata.

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione InOltre, presieduta da Anna Brancaccio, per la paralisi totale dell'attività giudiziaria

"Non è una protesta contro un tribunale in particolare - spiega l'avvocato Brancaccio - ma contro la giustizia che è completamente ferma. Noi siamo ancora qui a chiedere di poter ripartire, non per gli avvocati, ma per i cittadini perché la giustizia è un diritto fondamentale".