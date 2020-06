A cura della Redazione

I nuovi contagi da coronavirus in Campania sono ormai prossimi allo zero ma purtroppo aumentano i morti per il Covid-19.

In 24 ore sono decedute altre 4 persone, per un totale di 430. Sono 33 invece i guariti, per complessivi 3.797.

Il riparto dei contagiati per provincia, vede quella napoletana (incluso il capoluogo) la più colpita, con 2.635 casi; 689 registrati nel Salernitano; 548 nell'Avellinese, 469 nel Casertano e 209 nel Sannio. Per altri 287 si attende la conferma delle ASL in merito alla residenza.