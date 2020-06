A cura della Redazione

Imposta municipale propria (Imu) 2020, la puntualizzazione dell’AREV-OD - Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa.

Con una nota, il presidente dell’Associazione, nonché portavoce Coordinamento Associazioni Extra-alberghiero in Campania, avvocato Aldo Avvisati, mette in evidenza come "diversi Comuni anche del Vesuviano, tra questi anche Torre Annunziata, in vista della scadenza del 16 giugno per il versamento dell’acconto, non hanno tenuto conto delle disposizione contenute nel decreto Rilancio del Governo, che ha disposto l’esenzione Imu per gli immobili di proprietà adibiti a strutture ricettive, compresi i Bed and Breakfast e Case Vacanze (CAV). In ogni caso, l'Associazione – continua la nota - ha provveduto ad inviare idonea comunicazione a tutti i Comuni del vesuviano chiedendo loro una pronta rettifica e informando della procedura che si intende adottare per procedere ad un semplice e solerte rimborso nei confronti di coloro che, pur trovandosi nella condizione di beneficiare dell'esenzione, abbiano già pagato il tributo o che comunque lo pagheranno non pervenendo loro notizia delle rettifica”.

La Publiservizi, da noi interpellata, ha precisato che le comunicazioni che stanno ricevendo i proprietari di immobili, relative al pagamento dell’Imu, sono solo delle informative e che comunque, anche se non dichiaratamente espresso nella comunicazione, sono esonerati dal pagamento dell’acconto Imu anche le case vacanze, B&B (a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi eserciate), gli stabilimenti balneari e termali.