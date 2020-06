A cura della Redazione

Nessun decesso per coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Altre 19 persone guarite, per un totale di 3.860. I morti sono 430.

È il bollettino aggiornato dell'Unità di Crisi regionale diffuso il 14 giugno.

Nel complesso, le persone colpite dal Covid-19 sono 4.609 su 240.290 tamponi effettuati.