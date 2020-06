A cura della Redazione

Sanificazione e disinfezione dell’aula consiliare di via Provinciale Schiti.

Da martedì 9 a venerdì 13 giugno l’aula ha ospitato gli operatori dell’Asl che hanno effettuato, nell’ambito nel progetto “Scuola Sicura” promosso dalla Regione Campania, i tamponi al personale docente e non docente degli istituti superiori del comprensorio.

Questa mattina, la ditta “Sanuv” ha effettuato - senza alcun costo per il Comune - un intervento di sanificazione e disinfezione degli ambienti con una tecnologia all’avanguardia che utilizza una combinazione di raggi UV-C e ozono.

«La peculiarità della tecnologia – spiega il responsabile della Sanuv, Giuseppe Della Corte Sarlo – è quella di emettere attraverso lampade al mercurio, dei raggi ultravioletti che in combinazione con l’ozono lavorano alla disinfezione mediante meccanismi dannosi per gli agenti patogeni, garantendone al 99 per cento l’eliminazione. Inoltre, non viene lasciato alcun residuo e gli ambienti sono utilizzabili subito dopo l’intervento».

«L’Amministrazione Comunale – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – ringrazia tutti gli operatori economici che, in questi mesi di grave emergenza socio-sanitaria