A cura della Redazione

Torre Annunziata, questa sera, due volte su Rai 1 in due seguitissime trasmissioni serali: “L’Eredità” e “I soliti ignoti”.

Nella prima, condotta da Flavio Insinna, il concorrente doveva rispondere alla domanda: “Rifacendosi all’antico nome della città, come vengono chiamati gli abitanti di Torre Annunziata”. Le risposte erano quattro: Aponensi, Patavini, Teatini e Oplontini. Noi tutti sappiamo bene quale fosse, non così il concorrente che ha sbagliato risposta.

Nella seconda trasmissione, “I soliti ignoti”, condotta da Amadeus, Stefano De Martino, ballerino e oramai consolidato conduttore televisivo, ha partecipato alla puntata di stasera come concorrente. Stefano ha sbagliato tre mestieri su otto (ortopedico, avvocato ed esportatore di spumante) ed ha totalizzato alla fine un montepremi di 19 mila euro. Proseguendo il gioco, Stefano ha chiesto vari indizi sul parente misterioso, facendo ridurre il montepremi a 3 mila e 800 euro. Pochini, ma alla fine l'ex enfant prodige di "Amici" ha individuato chi, tra gli 8 soliti ignoti, fosse il figlio/a del parente misterioso. E così ha fatto suo, sudando non poco, il montepremi (che andrà in beneficenza).