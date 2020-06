A cura della Redazione

Saranno celebrati lunedì 22 giugno alle ore 11,00 presso il Santuario dello Spirito Santo (chiesa del Carmine) di Torre Annunziata i funerali di Giuseppe, il ragazzo non ancora 14enne (avrebbe compiuto gli anni il mese prossimo) deceduto venerdì 19 giugno nel sonno a casa dei suoi nonni.

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità torrese, nonostante Giuseppe vivesse a Suzzara in provincia di Mantova ed era venuto a Torre Annunziata dai nonni per trascorrere le vacanze estive.

Nessuno sa darsi pace per quanto accaduto. Giuseppe era un ragazzo atletico, alto 1 metro e 90 centimetri, giocava a calcio ed era in procinto di entrare a far parte delle giovanili del Mantova Calcio, quest’anno promosso in serie C. Il suo fisico era integro e forte. Nessuno poteva immaginare una tragedia di così grandi dimensioni.

Distrutti dal dolore i genitori, partiti venerdì da Suzzarra nel primo pomeriggio e arrivati a Torre Annunziata in tarda serata. Il papà Angelo ha ricordato Giuseppe sulla sua pagina di facebook con due foto e poche parole: “Il mio grande cuore volato così in fretta”. Tantissimi i commenti di vicinanza e di partecipazione al dolore della famiglia per questa tragedia immane. Loredana non riesce a trattenere la sua incredulità: “Amore mio quando oggi ho appreso la brutta notizia mi ostinavo a voler pensare di aver capito male, purtroppo era pura verità. Non c'è una spiegazione a tutto questo, non si può accettare, non è possibile morire così a soli 13 anni… Il bene che ti volevo, cuore mio, anche se nn avevamo legami di sangue, era quello di una zia. Giuseppe resterai sempre il mio nipotino” .

Nella giornata sabato c'è stato un viavai di persone, tra parenti, amici e semplici conoscenti, a casa dei nonni di Giuseppe in piazza Ernesto Cesàro, dove il giovane è spirato. Tutti hanno voluto portare ai familiari una parola di conforto. Ma esistono parole per lenire un dolore così grande?

Intanto la notizia della morte di Giuseppe è stata riportata anche dalla Gazzetta di Mantova, che così titolava: "Tragedia in vacanza, muore nel sonno a 13 anni".