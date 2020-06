A cura della Redazione

Emergenza Coronavirus: contributi in favore dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi collettivo.

Con una delibera dello scorso 24 marzo, la giunta municipale ha fornito il proprio patrocinio a sostegno di eventuali donazioni da parte di soggetti terzi, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al Covid Center di Boscotrecase ed a soggetti e famiglie particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria. Presso la Tesoreria Comunale sono pervenute donazioni per un ammontare di circa 68 mila euro, di cui 10 mila da destinare al servizio di trasporto dei taxi collettivi.

Per presentare l’istanza per accedere al contributo di solidarietà, bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti: titolarità di licenza rilasciata dal comune di Torre Annunziata per l’esercizio del servizio taxi per il trasporto collettivo; ISE-R 2020 inferiore a 35 mila euro, in conformità alla soglia di reddito individuata dalla Regione Campania per l’assegnazione di contributi straordinari.

L’importo del singolo contributo, potrà variare da un minimo di 250 ad un massimo di 300 euro, in funzione del numero delle richieste pervenute. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’Avviso.

«L’assegnazione di questo contributo – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Martina Nastri -, rientra sempre nell’ottica di fornire un aiuto concreto in questo periodo caratterizzato da una gravissima emergenza socio-sanitaria ed economica. Le categorie dei tassisti e dei conducenti di scuolabus hanno subito, così come tante altre, un durissimo contraccolpo dovuto al lockdown di questi mesi, durante i quali non hanno potuto esercitare la propria attività lavorativa, e che stanno riscontrando difficoltà anche durante questa prima fase di ripresa delle normali attività. Ci auguriamo che il contributo possa rappresentare per loro una boccata d’ossigeno».