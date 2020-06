A cura della Redazione

Dopo i colpi di pistola sparati nella tarda serata di ieri, sembra da due giovani in sella ad un motorino, in via Margherita di Savoia angolo via Principio a Torre Annunziata, don Antonio Carbone della Casa Salesiana ha organizzato il flash mob "Prima di sparare pensa...", in via Margherita di Savoia a Torre Annunziata

"Gli spari di ieri sera - afferma don Antonio Carbone - rimbombano ancora in noi e non possono lascirci indifferenti. Pertanto abbiamo organizzato per stasera, alle ore 19,30, un flash mob a via Margherita di Savoia, angolo via Principio. Chi può e vuole partecipare si unisca a noi. La nostra presenza potrebbe far riflettere".