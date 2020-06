A cura della Redazione

Al Covid Hospital di Bosvotrecase, ad oggi, non ci sono pazienti ricoverati con sintomi Covid 19. Da lunedì 29 giugno si darà vita all' implementazione e la riattivazione dei posti letto da ricovero per pazienti liberi da Covid 19.

Infatti, se anche al momento il presidio ospedaliero non ha un Pronto Soccorso, da lunedì alle già esistenti e funzionanti Unità Operative di Utic/Cardiologia (con Emodinamica diventata fiore all'occhiello del P.O. magistralmente diretta dal dott. Varricchio e dal Primario dottor Sestri) Pneumologia (con Riabilitazione) - Medicina Generale - partiranno due Aree di Ricovero in Emergenza, e precisamente quella Medica e quella Chirurgica con pazienti provenienti da altri Ospedali e dove verranno effettuati interventi chirurgici ad Alta Specializzazione.

Poi, a breve saranno riaperti gli Ambulatori Specialistici e inizieranno i lavori di riammodernamento per il Pronto Soccorso con la realizzazione della Sala "Obi". Infine, sempre lunedi sarà consegnata definitivamente la Nuova Sala di Rianimazione diretta dal fottor Emilio Di Caterino.