A cura della Redazione

Zero positivi in Campania su 1.535 tamponi esaminati domenica 28 giugno. Non si registrano nuovi guariti né deceduti.

Il totale dei contagiati dal coronavirus è 4.665, 4.071 persone sono guarite mentre 431 sono decedute.

I test effettuati complessivamente ammontano a 277.560.