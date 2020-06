A cura della Redazione

Antonio Virno sarà il nuovo comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata.

Il decreto di nomina, firmato dal sindaco Vincenzo Ascione, entrerà in vigore a partire dalla giornata di domani, mercoledì 1 luglio, giorno in cui il capitano Enrico Ambrosetti andrà in pensione.

Il tenente Virno, già in servizio presso il comando di Torre Annunziata, resterà in carica fino al prossimo 31 dicembre.

La Redazione del giornale ringrazia il comandante Ambrosetti per la fattiva collaborazione con gli organi di stampa e dà il benvenuto al tenente Virno.