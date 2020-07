A cura della Redazione

Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Torre Annunziata.

L’assise cittadina, presieduta da Rocco Manzo, si riunirà martedì 7 luglio, alle ore 9,30, presso la sala consiliare di via Provinciale Schiti.

I consiglieri saranno chiamati a discutere ed approvare 24 punti all’ordine del giorno: definizione degli indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni; sostituzione componenti delle commissioni consiliari “Avvocatura” e “Viabilità”; approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del Forum dei Giovani – revoca della delibera consiliare n. 48 del 26 ottobre 2017; proposta di integrazione dell’art. 2 bis del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’armamento degli appartenenti al corpo di Polizia Municipale; aggiornamento oneri concessori ai sensi dell’art. 16 del D. P. R. n. 380/2001; programma di destinazione dei fondi assegnati ai sensi della legge n. 32 del 23 gennaio 1992 e da varie deliberazioni CIPE; approvazione istanza di monetizzazione di un’area in traversa Andolfi da parte della società Irgen Re Oplonti S.r.l.; adozione variante urbanistica puntuale finalizzata alla rinormazione di un lotto di terreno con particelle ricadenti in zona “verde standard” e in “Zona F – verde standard” per la realizzazione di un parcheggio privato a raso ad uso pubblico per autocaravan in via Campestre; ratifica delibera di giunta municipale n. 85 del 13 maggio 2020 avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa tra il comune di Torre Annunziata – Rete Ferroviaria Italiana Spa - F. S. Sistemi Urbani Srl, ai fini della predisposizione di un programma di interventi per la riqualificazione delle aree ferroviarie site nel territorio comunale”; riconoscimento legittimità di 15 debiti fuori bilancio relativi a sentenza del Tribunale e del Giudice di Pace di Torre Annunziata.