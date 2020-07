A cura della Redazione

Avviso Pubblico per l’assegnazione del bonus “Estate al Centro” rivolto a bambini e ragazzi, anche affetti da disabilità, in età compresa tra i 3 e i 14 anni (nati dal 2005 alle 2017).

A seguito delle domande raccolte, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie con minori individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino all’esaurimento delle risorse assegnate al comune di Torre Annunziata. Nel caso in cui dovesse arrivare un numero di richieste superiore al budget assegnato all’Ente, la graduatoria verrà stilata in ordine di priorità sulla base dei seguenti parametri:

nuclei familiari con il maggior numero di genitori che lavorano;

nuclei familiari con il maggior numero di minori in età compresa tra i 3 e i 14 anni non compiuti;

nuclei familiari con presenza di minori disabili;

nuclei familiari con minor reddito.

Il bonus, del valore complessivo di 150 euro, sarà erogato per la copertura parziale o totale della spesa che il nucleo familiare dovrà sostenere per consentire la frequenza dei propri figli ai campi estivi.

Per presentare la propria istanza bisogna inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica dedicato centriestivitorreannunziata@gmail.com entro le ore 23,59 di mercoledì 8 luglio 2020. E’ possibile consultare l’Avviso completo e scaricare la domanda sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.