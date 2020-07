A cura della Redazione

Nell'estate del 2017 un grande incendio avvolse di fiamme il Vesuvio.

Ieri, a tre anni di distanza, c'è stata una passeggiata naturalistica da parte di molte associazioni per non dimenticare quei giorni nefasti in cui venne distrutta la fauna e la flora di gran parte del vulcano.

A percorrere gli ultimi due chilometri di strada, che dagli 800 metri di quota del versante di Ercolano conducono al piazzale di quota 1000, eravano in tanti e in tanti hanno gridato al mondo "Il Vesuvio siamo noi"

Tuttavia, seppure il drammatico incendio del 2017 ha distruttola quasi sua totalità della copertura boschiva, esso ha contribuito alla nascita di tante attenzioni soprattutto da parte di altre associazioni e di altri attivisti e singoli cittadini che, affranti e increduli del danno causato, hanno deciso di sposare in sinergia la giusta causa della tutela ambientale vesuviana.

All'iniziativa ha partecipato anche il gruppo folk di Torre Annunziata "Quelli della Curva", con canti e balli popolari.