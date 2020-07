A cura della Redazione

Furto negli uffici del giornale “La Voce della Provincia” in via Vesuvio a Torre Annunziata.

Nei giorni scorsi, da una parete sono stati asportati quadri con foto d’epoca e attestati di valore affettivo. Tra questi un telegramma del sindaco Luigi Matrone nel quale il primo cittadino invitava il direttore Pasquale D’Amelio a partecipare ad una importante riunione sul futuro della città.

Molto amareggiato D’Amelio per quello che egli considera più che un furto uno sfregio nei suoi riguardi.

“I quadri si trovano all’ingresso della redazione, nello spazio tra la saracinesca e la porta d’ingresso – ha affermato -. Solitamente lasciavo incustodita quest’area per dare la possibilità ai passanti di poter visionare la ricca collezione di ricordi e di avvenimenti dell’epoca riportati dalla Voce. Era una specie di mostra permanente a servizio della città. Si vede che a qualcuno tutto ciò ha dato fastidio. In oltre 50 anni di attività mai mi era accaduto una cosa del genere. Ho sporto regolare denuncia ai carabinieri con la speranza che possano ritrovare, abbondonati da qualche parte, quello che io considero parte della memoria storica del giornale. Infatti, il materiale trafugato non ha nessun valore economico ma solo affettivo”.

Il dottor D’Amelio è il decano dei giornalisti di Torre Annunziata. Nonostante la sua veneranda età, continua a pubblicare “La Voce della Provincia”, il periodico più longevo del territorio, fondato nel lontano 1968.

Al direttore D’Amelio la solidarietà da parte della Redazione di torresette.news.