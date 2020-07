A cura della Redazione

Ai 61 sindaci primi beneficiari del piano 'Scuola sicura' (prima tranche da 150 milioni di euro) De Luca detta l'agenda e rivolge un appello accorato: "Avete 40 giorni - spiega il governatore campano - per fare tutti gli interventi di urgenza necessari per mettere in sicurezza le vostre scuole. Mi raccomando, priorità alle cose di massima urgenza, impianti elettrici, vie di fuga, sistemi di sicurezza. E prendetevi gli avvisi di garanzia - dice tra le risate della platea convenuta al Centro Direzionale di Napoli - l'importante è che andate avanti per riaprire le scuole a settembre".

Dopo rinvii e incomprensioni con il Ministero dell'Istruzione è lo stesso De Luca a deporre le armi ("lasciamo da parte le polemiche e mettiamoci a lavorare per garantire il nuovo anno in sicurezza"), anche se le distanze restano e c'è spazio per qualche stilettata:

"Il piano di edilizia scolastica - spiega - nelle prossime settimane sarà la priorità assoluta, cioè lavorare per garantire l'apertura di un anno scolastico in condizioni di sicurezza di serenità per le famiglie, per i docenti, per il personale scolastico e gli studenti. Abbiamo avuto posizioni diverse rispetto al Ministero della Pubblica Istruzione, devo dire che abbiamo perso sei mesi di tempo per avere l'approvazione del piano di riparto dei fondi dell'edilizia scolastica, finalmente la scorsa settimana abbiamo avuto questa approvazione e quindi oggi firmiamo le convenzioni per i primi 61 comuni, distribuiamo i primi 150 milioni di euro e faremo a brevissimo altri due bandi per erogare ai comuni risorse fino a 250 milioni di euro. Stavamo valutando di aprire il 24 settembre, dopo le elezioni, ma nel frattempo è stato nominato commissario Arcuri anche per l'apertura dell'anno scolastico e con Arcuri abbiamo concordato di utilizzare l'ultima settimana di agosto e l'inizio di settembre per fare i test sierologici".

Quanto alla nuova data di apertura sarà ufficializzata presto: "La prossima settimana lo faremo" annuncia il governatore (ANSA).