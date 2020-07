A cura della Redazione

Sversamenti abusivi, intervento della Prima Vera per la rimozione dei rifiuti.

Qualche giorno fa, gli operatori della società, che gestisce il servizio per il comune di Torre Annunziata, sono intervenuti per rimuovere quintali di rifiuti accantonati in alcune strade della città, tra le quali via Eolo e via Carlo III.

Purtroppo l’inciviltà che contraddistingue taluni abitanti di quella zona (le due vie distano meno di cento metri l’una dall’altra) è difficile da sradicare, tanto è vero che tolti i rifiuti dopo alcuni giorni il problema si ripresenta.

Solo con la videosorveglianza si potrebbero individuare e sanzionare i trasgressori, visto che spesso agiscono di notte.

Si spera che con il nuovo finanziamento da 700 mila euro, stanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e destinato al comune di Torre Annunziata, quelle zone notoriamente utilizzate come discariche abusive possano essere dotate di videosorveglianza in modo da fungere come deterrente per quei cittadini incivili.