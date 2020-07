A cura della Redazione

Dopo un lungo periodo di isolamento, per i ragazzi di Torre Annunziata scoppia la voglia di incontrare gli altri, di divertirsi, di stare insieme!

Da lunedì 13 luglio parte “Aperti per Ferie”: giochi, piscine, animazione per i ragazzi dai 6 ai 14 anni al Centro Estivo presso i Salesiani di via Margherita di Savoia.

Sono previsti tre moduli di 2 settimane, con la partecipazione di circa 80 ragazzi per ogni modulo, accompagnati da animatori ed educatori. Tanta è la voglia di divertirsi ed incontrarsi che il primo modulo è già completo.

Il Centro Estivo è promosso dal comune di Torre Annunziata, mentre a gestire la progettualità è l’associazione salesiana “Piccoli Passi Grandi Sogni”.

“Con il parziale ritorno alla normalità dopo i mesi di emergenza socio-sanitaria causata dal Coronavirus – spiegano il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore alle Politiche Sociali Martina Nastri – era importante ripartire in sicurezza offrendo una valida opportunità ricreativa alle fasce più disagiate della popolazione”.