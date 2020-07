A cura della Redazione

E’ stata inaugurata nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio, la prima “Casa dell’Acqua” di Torre Annunziata in Largo Andrea Marchese.

Questa fontana “2.0” è stata realizzata da “Acquatec”, società campana specializzata nella progettazione e gestione di “case dell’acqua” per la Pubblica Amministrazione. Si tratta di una struttura in legno destinata all’erogazione di acqua microfiltrata, depurata e refrigerata, liscia e gassata, prelevata dall’acquedotto comunale. L’erogatore automatico è al coperto ed è a disposizione della cittadinanza 24 ore su 24.

All’evento di questa mattina hanno partecipato il sindaco Vincenzo Ascione, esponenti dell’Amministrazione Comunale, i vertici di Acquatec, le forze dell’ordine e diversi cittadini.

«Siamo felici di poter finalmente offrire questo servizio ai cittadini di Torre Annunziata – afferma il primo cittadino -. Largo Andrea Marchese rappresenta un luogo particolarmente strategico del territorio, in quanto è posto nelle immediate vicinanze del Lungomare di Oplonti e di via D’Angio, arterie che vengono quotidianamente percorse da centinaia di runners. Durante l’attività di jogging, ed in particolare nei mesi estivi, i corridori avranno dunque la possibilità di ristorarsi e dissetarsi.

Inoltre, l’installazione della “Casa dell’Acqua” in Largo Marchese rientra in un’ottica più ampia di una riqualificazione di quell’area della città, dove nei prossimi mesi sorgerà un parco urbano su una superfice, quella alle spalle dell’ex mercato ittico, che è rimasta abbandonata per oltre quarant’anni.

Contiamo nei prossimi mesi – conclude Ascione – di installare in accordo con Acquatec altre due Case dell’Acqua: una in via Solferino e l’altra nella zona nord della città».

«Con la Casa dell’Acqua di Torre Annunziata ci avviamo verso la gestione di quasi 100 impianti in tutta la Campania in più di 50 Comuni - commenta l’amministratore di Acquatec, ing. Diego De Chiara -. La salvaguardia dell’ambiente, la salute del cittadino e la tutela della risorsa idrica, sono i principi cardini su cui si fonda il nostro servizio. Basta utilizzare la plastica, avviamo un percorso insieme al Comune di Torre Annunziata che possa restare ai nostri figli!».