Dopo le recenti vicende di cronaca nera accadute a Torre Annunziata, non ultimo il fallito agguato in corso Vittorio Emanuele III ad un pregiudicato scampato per miracolo ai colpi di pistola dei killer, il Consiglio comunale oplontino approva un ordine del giorno nel quale invita il Governo nazionale a mettere in campo una serie di provvedimenti volti ad arginare l’escalation criminale a Torre Annunziata, anche attraverso l’invio dell’Esercito.

“Il Consiglio comunale di Torre Annunziata – si legge nel documento approvato all’unanimità da tutte le forze politiche - esprime forte preoccupazione per la sicurezza della cittadinanza in seguito ai gravi fatti criminosi di stampo camorristico, come il ripetersi di stese e di attentati dinamitardi che da più di un anno stanno accadendo in una escalation senza tregua alcuna e che vede protagoniste le nuove leve della camorra locale.

A tale riguardo – continua il documento - chiede di attivare tutte le azioni in proprio potere per garantire la sicurezza ai cittadini e lo sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento ed il coordinamento della presenza delle Forze dell’Ordine di pronto intervento per sventare rapidamente azioni criminose ai danni di pubblici esercizi e cittadini. Chiede, inoltre, l’uso dell’autorità militare, attraverso l’operazione “Strade Sicure” contro la microcriminalità, per prevenire o impedire atti come le stese e le bombe che mettono costantemente in pericolo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini con la presenza costante di uomini”.

Infine, l’invito rivolto al Governo nazionale “ad intensificare la presenza delle Forze dell’ordine con adeguate risorse per l’attività di prevenzione e controllo del territorio implementando il lavoro di intelligence già in essere con attività di pattugliamento, rastrellamento e controllo di edifici, di quartieri e di strade mediante l’uso dell’Esercito”.