Giovedì 16 luglio, dalle ore 18 alle ore 21, in Castellammare di Stabia, in zona Villa comunale - Cassarmonica, partirà la prima tappa del tour "Il digitale è di strada", ideato dall'avv. Alessandro Ghiani, e che vede nel team professionisti e appassionati del mondo del digitale, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle opportunità legate a tale realtà (blockchain, intelligenza artificiale, identità digitale), anche nella PA e nei servizi alla cittadinanza, nonchè sui rischi connessi (attacchi informatici, violazione della privacy, tutela dei minori in Internet).

Il tour proseguirà per Torre del Greco (zona Litoranea - LaVela beach) il 17 luglio, allo stesso orario. Dopo la Campania sarà la volta di Puglia e Basilicata. Breve pausa, per poi ripartire il 23 luglio da Napoli, proseguendo per la Calabria per poi chiudere con la regione Sicilia.

Il team ringrazia i Sindaci e le città campane per il patrocinio morale ed il supporto logistico offerto.

Ringrazia, altresì, il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata, Avv. Luisa Liguoro, ed il COA di Torre Annunziata per il patrocinio morale che ha riconosciuto a questa iniziativa, la quale, ci si augura, possa ripartire, dopo una breve pausa, verso il Nord e che vede TGR-RAI quale media partnership".