Distanziamento sociale sulla spiaggia Marina del Sole (Lido Mappatella) e pulizia dell’arenile.

In un avviso alla città di Torre Annunziata, il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, ing. Nunzio Ariano, ha disposto che, al fine di garantire il distanziamento sociale tra i bagnanti, saranno posti in opera presso la spiaggia Marina del Sole paletti in legno opportunamente segnalati e collegati tra loro da corda perimetrale così da descrivere spazi (box) di superficie maggiore di 10 metri quadrati per l’allocazione di attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini).

Inoltre è stato disposto che le attrezzature non ricadenti nei box dovranno essere poste a distanza non inferiore ad 1 metro e mezzo l’una dall’altra. Installati i servizi igienici.

Infine, si provvederà alla pulizia dell’arenile per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).