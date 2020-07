A cura della Redazione

Disservizi all’Asl di via Fusco a Torre Annunziata.

Secondo quando ci riferisce un nostro lettore, nei giorni scorsi recatosi negli Uffici dell’Asl per il rilascio di un certificato di esenzione patologie gravi è dovuto andare via in quanto l’addetto a questo tipo di pratica è stato trasferito in un altro ufficio.

Al suo posto un nuovo dipendente il quale – sempre secondo quando ci è stato riferito – non ha le competenze specifiche per il rilascio di questa tipo di documentazione.

Ora, sempreché le cose stiano veramente così e senza voler entrare nel merito della gestione del personale, una domanda ci sorge spontanea: non sarebbe stato più logico sostituire l’addetto a quel tipo di pratiche solo quando fosse stato disponibile un altro con analoga esperienza?