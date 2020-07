A cura della Redazione

Il governatore Vincenzo De Luca a Torre Annunziata.

Stasera, 20 luglio, alle ore 17,00 presso l’ex ospedale di Torre Annunziata di piazza Cesàro, ci sarà l’inaugurazione del Centro di Formazione e Simulazione avanzata Archimede. Alla cerimonia presenzieranno il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il responsabile scientifico Pietro Di Cicco.

Il centro è dotato di manichini di ultima generazione dedicati all’emergenza adulti, intra e extra ospedaliera, e materno-infantile.

La riproduzione simulata fedele di situazioni cliniche complesse e la gestione delle stesse in dinamiche di team rappresenta un contesto educativo ottimale per ridurre in misura massimale gli errori cognitivi attribuibili al fattore umano, quando l’esperienza formativa è trasferita alla realtà. Obiettivo primario della simulazione in ambito sanitario è la sicurezza del paziente e la necessità di creare uno standard qualilativo assistenziale, dominato dalla cultura della sicurezza, attraversi il miglioramento delle abilità operative tecniche e delle capacità comunicativedegli operatori sanitari.

“L’azienda - afferma il direttore generala Asl Na 3 Sud Gennaro Sosto - da sempre particolarmente sensibile alla formazione del personale sanitario e tecnico, ha voluto fortemente realizzare una struttura innovativa e unica in Campania, indispensabile per tutto il personale e destinato a mutare radicalmente lo scenario della formazione basato sulla simulazione in ambito medico”.

In contemporanea all’inaugurazione del Centro Archimede, si svolgerà in piazza un flash mob di cittadini per chiedere il ripristino del pronto soccorso (o primo soccorso) nell’ex ospedale civile, “verificando le possibilità – si legge in una nota - che possa essere insediato anche un centro nascite affinché i nostri futuri figli possono ritornare ad essere orgogliosamente oplontini".