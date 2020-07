A cura della Redazione

Dopo il flash mob di ieri pomeriggio in piazza Cesàro, durante il quale ii cittadini hanno chiesto a gran voce l'apertura di un "primo soccorso" presso l'ex ospedale civile di Torre Annunziata, il gruppo movimentista, capeggiato da Max Napolitano, ha organizzato in Villa Parnaso per giovedì 23 luglio, dalle ore 18,00 alle ore 19,30, un banchetto per la raccolta di firme per una petizione da presentare al presidente della Regione Campani Vincenzo De Luca e ai vertici dell'Asl Napoli 3 Sud, in cui vengono puntualizzate le richieste dei cittadini.

Intanto una prima risposta il sindaco Vincenzo Ascione l'ha data ieri, dopo l'inaugurazione del Centro di Formazione e Simulazione avanzata Archimede, con il suo intervento davanti ai cittadini in flash mob fuori all'ex ospedale civile. .

"Ho già inoltrato qualche mese fa, in via autonoma, una richiesta analoga alla vostra al presidente De Luca - ha detto -. Tuttavia ho avuto la disponibilità del direttore sanitario dell'ospedale di Boscotrecase per un incontro a breve con il sottoscritto, insieme ad una delegazione di cittadini, per discutere di questo argomento. Purtroppo l'apertura di un "primo soccorso" non rientra tra le competenze di un sindaco, che può solo porre all'attenzione il problema a chi di competenza".