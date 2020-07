A cura della Redazione

Il dott. Carmine Borrelli è stato confermato Amministratore Unico della Prima Vera srl, società che gestisce la raccolta dei rifiuti per il comune di Torre Annunziata.

Borrelli fu nominato per la prima volta presidente del Consiglio di Amministrazione della Prima Vera srl nel marzo del 2016 dall’allora sindaco Giosuè Starita. Successivamente, nel dicembre del 2016, in seguito alla modifica dello statuto della società, che introdusse la figura dell’amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, Borrelli assunse il nuovo incarico.

Con il decreto di nomina firmato dal sindaco Vincenzo Ascione il 20 luglio scorso, il dott. Borrelli rimarrà in carica per ulteriori tre anni.