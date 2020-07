A cura della Redazione

Da oggi, 27 luglio 2020, tutte le prestazioni erogate dall'Asl Napoli 3 Sud possono essere prenotate anche telefonicamente, chiamando il numero 081 9633169 (call center Cup).

La chiamata può essere effettata sia da fisso, sia da cellulare, al costo di una chiamata urbana e nei seguenti giorni e orari: mattina: lunedì - sabato 08:30 - 12:30; pomeriggio: lunedì - venerdì 14:00 - 18:30.

Il servizio si aggiunge a quelli già a disposizione del cittadino: mediante l’utilizzo dell’app e-CupT disponibile su AppleStore e GooglePlay; presso gli sportelli Cup (centro unico di prenotazione) presenti nei distretti sanitari e nei presidi ospedalieri dell'Asl; presso le farmacie private che hanno aderito alla convenzione Cup.

Per la prenotazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, serve la prescrizione (ricetta) del medico curante e la tessera sanitaria. Prima di usufruire della prestazione prenotata, è necessario pagare il ticket (se non si è esenti) recandosi presso gli sportelli dedicati pagando tramite i Pos per bancomat e carte di credito; presso le farmacie convenzionate che hanno aderito alla convenzione Cup/cassa ticket; presso Poste italiane e tabaccai convenzionati.