Sala conferenze ospedale di Boscotrecase: incontro tra la delegazione di cittadini per l’apertura di un “primo soccorso” presso l’ex ospedale civile di Torre Annunziata ed il direttore sanitario dell'Asl Napoli 3 Sud Gaetano D’Onofrio.

L’iniziativa, promossa dal sindaco oplontino Vincenzo Ascione, faceva seguito al flash mob organizzato la settimana scorsa in occasione dell’inaugurazione del Centro di simulazione e alle firme raccolte in questi giorni a sostegno della richiesta dei cittadini.

“Certamente il nostro obiettivo – afferma D’Onofrio – è quello di dare contenuti assistenziali ed organizzativi alla vecchia struttura ospedaliera, compatibilmente sia con quelle che sono le norme che con le opportunità che vengono offerte. L’inaugurazione del Centro di simulazione è un elemento significativo di crescita culturale e formativa, così come la prossima apertura del Centro di rigenerazione tissutale che prevede un expertise di secondo livello. Inoltre ho rappresentato ai cittadini che in quel di settembre ci incontreremo con il direttore del distretto per definire quella che può essere definita una mission aziendale legata anche al territorio”.

Soddisfatto il capo delegazione dei cittadini Massimo Napolitano: “Quello di oggi è stato un incontro importante – spiega – in vista di quello in programma per settembre con il presidente della Regione Vincenzo De Luca ed eventualmente con il ministro della Sanità Roberto Speranza. Abbiamo dalla nostra parte il sindaco di Torre Annunziata e sono fiducioso che riusciremo a raggiungere il l'obiettivo prefissato”.