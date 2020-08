A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata dona 12 mila euro al Covid Hospital di Boscotrecase.

Ieri, presso la sala congressi dell'ospedale, la cerimonia di consegna simbolica dell'assegno da parte del sindaco Vincenzo Ascione al direttore sanitario dell'Asl Napoli 3 Sud Gaetano D'Onofrio.

“A nome della citta di Torre Annunziata – ha affermato il primo cittadino – desidero ringraziare medici, infermieri ed operatori sanitari per l'impegno profuso durante il periodo di emergenza del coronavirus”.

I fondi sono stati raccolti attraverso un conto corrente acceso dal comune oplontino per l’emergenza Covid-19 e provenienti, in particolare, dal Fondo di Solidarietà EAV e dall’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

"Ritengo che la vicinanza delle comunità locali - ha commentato D'Onofrio - sia indice di apprezzamento non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei riguardi del management di questa Asl. Le donazioni che abbiamo ricevuto stanno ad indicare che la gente ha fiducia in questa classe dirigente perché sa che i soldi donati saranno ben spesi. E questo rappresenta per noi un impegno morale ancora più forte".