A cura della Redazione

Questa mattina è venuto a mancare Raffaele Graziano, meglio conosciuto come Lello Romano (dal cognome della madre), 73 anni, decano dei fotografi di Torre Annunziata.

Lello era nostro amico da una vita. Nel corso degli anni ci ha fornito le foto delle manifestazioni più importanti della città: la Festa del 22 ottobre, le cerimonie del cambio di guardia allo Spolettificio Esercito e alla Capitaneria di porto. Era diventato il fotografo ufficiale di questo tipo di eventi. Inoltre era custode di fotografie d'epoca del Savoia che esponeva orgoglioso nella sua vetrina al corso Vittorio Emanuele III (di fronte alla rosticceria Lucullus), dove fino a pochi anni fa aveva il suo laboratorio fotografico

Lello era orgoglioso di quello che faceva, anche se economicamente non gli procurava alcun ritorno. Ma vedere le sue fotografie pubblicate sul giornale (allora cartaceo) e nelle vetrine al Corso gli dava una grande soddisfazione.

Con lui se ne va un pezzo di storia della nostra città. Lello apparteneva ad una generazione di fotografi da parte della madre: bisnonno, nonno, padre e poi lui. Cinque anni fa si era ritirato in pensione "per godermi un po' la vita - aveva detto - visto che la mia attività non mi ha dato mai tregua". Ma la sua passione era rimasta intatta. "Questo mese - aveva detto al figlio Ciro - devi accompagnarmi alla Capitaneria di porto perché devo scattare le foto della cerimonia del cambio al vertice dell'Ufficio Circoldariale Marittimo". Non ne ha avuto il tempo, ed è la prima volta che manca a questo appuntamento dopo 50 anni.