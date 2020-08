A cura della Redazione

Internet è un bene prezioso per il nostro presente e per il nostro futuro. Spesso, però, la rete nasconde insidie e rischi dai quali è meglio tenersi alla larga. Soprattutto quando questi rischi riguardano i bambini. Questi non sono ancora in grado di comprendere in modo critico e razionale realtà complesse come violenza, razzismo e stili di vita pericolosi, che rischiano di influenzare il modo in cui vedono sé stessi ed il mondo. Video e immagini violente possono sembrare loro dei giochi divertenti, comportamenti da riproporre per stupire gli amici, mentre i messaggi di odio possono tradursi in forme di bullismo inconsapevole.

Secondi gli psicologi, immagini e messaggi che i bambini non riescono a comprendere pienamente, generano in loro un forte senso di insicurezza e timore. Il facile accesso a piattaforme come social network e chat, può esporre i bambini anche a rischi molto seri, ad esempio incontrare malintenzionati che, fingendosi loro coetanei e instaurando un rapporto d’amicizia fittizia, cercano di ottenere la loro fiducia.

Ma non solo per i più piccoli, la rete può essere pericolosa per tutti. L’inadeguato utilizzo della rete può indurre in una situazione di dipendenza psicologica con conseguenti danni psichici e funzionali per il soggetto I.A.D. (Internet Addiction Disorder) indica la sigla psichiatrica con cui si definisce tale patologia; l’internet Addiction Disorder si manifesta sotto forma di sintomi astinenziali e di tolleranza. La dipendenza può essere anche nei riguardi di particolari attività che si svolgono online. Navigando su internet è davvero facile cliccare sul link sbagliato ed aprire un sito che carica sul nostro computer un malware. Per fortuna, se sul PC è installato un antivirus aggiornato, questo virus, quasi sempre, verrà fermato prima che possa far danni. Il pericolo più grosso, oltre a quello di un antivirus che sbagliando lascia passare il virus, è quello di non accorgersi di aver rischiato un'infezione che può compromettere il funzionamento del PC o l'integrità dei dati.

Come difendersi

Occorre però puntualizzare che non tutto su internet rappresenta un pericolo. Con le giuste precauzioni è possibile navigare in totale sicurezza e tranquillità. Gli appassionati di giochi online, ad esempio, è bene che utilizzino sempre piattaforme legali e riconosciute come il live casino di Starcasinò proprio perché in questo modo non si corrono rischi di truffe.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle varie piattaforme social, per prima cosa bisogna fare occhio alle password. Utilizziamo decine di account diversi e la tendenza è quella di usare password semplici da ricordare, o peggio ancora, sempre la stessa. In questo modo, se un hacker dovesse riuscire ad impossessarsi della password, riuscirebbe ad accedere a tutti i vostri servizi e alle vostre informazioni più personali. Il consiglio, banale ma non scontato, è quello di creare password diverse per ogni account, che abbiano un certo grado di complessità. Quando acquistiamo online è meglio usare carte prepagate piuttosto che quelle tradizionali, soprattutto se non riteniamo il sito sicuro al 100%. Un altro consiglio è quello di utilizzare un meccanismo di doppia conferma (password più codice via sms) per autorizzare la transazione. Inoltre è bene monitorare sempre i movimenti dei nostri conti correnti attraverso l’uso di notifiche via mail/cellulare, in modo da rendersi conto immediatamente di possibili transazioni sospette.